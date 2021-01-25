وصول جثمان الراحلة عبلة الكحلاوي إلى مسجد الباقيات الصالحات لأداء صلاة الجنازة

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل منذ قليل لمسجد الباقيات الصالحات في الهضبة الوسطى، جثمان الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك استعدادًا لإقامة صلاة الجنازة عليها، ومن المُقرر أن يتم دفن جثمانها في مقابر البساتين.

وتوفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي مساء أمس الأحد، متأثرة بفيروس كورونا، وعمت حالة من الحزن فور رحيلها، وقام عدد كبير من الفنانين بنعيها بكلمات مؤثرة مُعبرين عن حبهم الشديد لها، راجين من الله أن يسكنها فسيح جناته.

وكانت عبلة الكحلاوي قد دخلت المستشفى أول الشهر الجاري، بسبب تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بالفيروس، وتم وضعها على أجهزة التنفس في العناية المركزة، بسبب معاناتها من ضيق في التنفس، ثم تدهورت حالتها الصحية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى.