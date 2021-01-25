"ربنا يخليك لينا يا عم صلاح".. بهذه الكلمات دنيا عبد العزيز تُهنئ صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على تهنئة صديقها الفنان صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة لها برفقة الفنان صلاح عبد الله، وعلقت عليها قائلة :"كل سنة وانت طيب، ربنا يخليك لينا يا عم صلاح".

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان صلاح عبدالله حاليًا عرض مسلسل "في يوم وليلة" وهو بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران، من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل .

والجدير بالذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز تشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "اللي ملوش كبير"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.