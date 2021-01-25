تامر شلتوت يطلب الدعاء لوالده بعد تدهور حالته الصحية ويُعلق:" الدعاء يغير القدر"

القاهرة - محمد ابراهيم - طلب الفنان تامر شلتوت، من مُحبيه الدعاء بالشفاء العاجل لوالده، وذلك عقب تدهور حالته الصحية، ودخوله العناية المركزة منذ شهر، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر تامر شلتوت صورة جمعته بوالده، وعلق عليها قائلًا: "يا رب يا حنان يا منان يا قادر يا قدير على كل شيء والدي بين يديك، اكتب له الشفاء العاجل".

وتابع تامر شلتوت قائلاً :"اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجى منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، أرجو من حضراتكم الدعاء لوالدي بالشفاء، الدعاء يغير القدر، يا رب".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان تامر شلتوت حاليًا مسلسل "الدايرة" وهو ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشاد، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي.