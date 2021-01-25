تعرف على موقف خالد الصاوي من ثورة 25 يناير

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكري ثورة الخامسة والعشرين من يناير، وكان لنجوم الفن دور كبير فى هذه الثورة، وانقسم النجوم إلى مؤيدين للثورة ومعارضين.

تعرف على موقف خالد الصاوي من ثورة يناير:

تواجد خالد الصاوي في ميدان التحرير مع الثوار وطالب برحيل مبارك ونظامه، وعندما سُئل عن الوجبات والأموال التي توزع على الشباب كما زعم البعض، قال ''والله يا جماعة انا جيت ولا لقيت ولا كنتاكي ولا حاجة، وفضلت مستني الاجندات ملقتش حد وزع حاجة''،.

وتابع''مش عايزين كلام أهبل مش معقولة تلاتين سنة بنشوف قمع، نهب، واستبداد ويضحك علينا بعد كل ده''.

يُذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي كانت مشاركته في بطولة فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، وشاركهما البطولة كل من عائشة بن أحمد، وزينة، ومحمد سلام، وكميل سلامة، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، ومي عزالدين، وقصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.