دينا تغازل جمهورها فى أحدث جلسة تصويرية لها عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الراقصة دينا على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت دينا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة حيث اعتمدت على فستان كاروهات أبيض فى أسود، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر أعمال الفنانة دينا مسلسل بنت القبائل بطولة كل من عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، والنجم الصاعد