وقالت نسلهيان اتاغول، في مقطع فيديو عبر خاصية استوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"أريد أن أشكركم على رسائل دعمكم وامنياتكم ونيتكم الطيبة وزيارتكم وهداياكم".
وأضافت الممثلة التركية التي تبلغ من العمر 27 عامًا :" واشكركم الف مرة من اجل دعواتكم وشكرا لانكم لم تتركوني بمفردي".
وتابعت نسليهان اتاغول :" وكما تروني انا لست بحالة سيئة انني بخير كنت بحاجة ان ارتاح قليلا ومازلت بحاجة الى الراحة ولكنني بخير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انسحابها من ابنة السفير بسبب وعكة صحية.. نسليهان أتاغول توجه رسالة لجمهورها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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