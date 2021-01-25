أحداث الحلقة 21 لمسلسل لؤلؤ.. وفاة ابنة نجلاء بدر

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل لؤلؤ عدة تطورات أبرزها عودة "لؤلؤ" والتي تجسد دورها مي عمر إلى "طارق" والذي يجسد دوره أحمد زاهر ووفاة "منة" ابنة نهال "نجلاء بدر" ومحاولات "كاميليا" لجعل مجدي ليعود للعمل معها. تطلب لؤلؤ من مجدي أن يذهب إلى بدر ليخبره بما حدث ويوضح له أنها تحبه، وعندما يصل إلى الورشة يرى مروة معه. مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

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