معمل البحر الأحمر السينمائي يفتح باب استقبال مشاريع الأفلام

وتقبل المشاريع في كافة مراحل تطويرها، باعتبار أن البرنامج يغطي العملية الإنتاجية بشكل متكامل، مع التركيز على النواحي الإبداعية، التي تستهدف المخرج والكاتب، إضافة إلى الشق الخاص بالمنتجين.
وعلقت مديرة معمل البحر الأحمر جمانة زاهد: "متشوقون لاستقبال المجموعة الجديدة من المشاركين، ونأمل أن ندعم المزيد من الأفلام للوصول إلى شاشات السينما، لا سيما في هذه الأوقات المضطربة".
يذكر أن باب المشاركة مفتوح للمخرجين في أول أو ثاني تجاربهم السينمائية لفيلم روائي طويل، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 27 فبراير المقبل.
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