أشرف زكي يهنئ رجال الشرطة بعيدها: شعورنا الدائم بالأمن لا يقدر بثمن

وقال أشرف زكي، لـ دوت الخليج، إن بطولات رجال الشرطة أكثر من أن تحصى، ويكفي شعورنا الدائم بالأمن في ظل وجودهم في كل مكان، وهو أمر لا يقدر بثمن.
وأضاف أشرف زكي إن هناك العديد من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية التي جسدت بطولات رجال الشرطة، مطالبا بتقديم المزيد منها لإبراز دور الشرطة في حماية الدولة.
وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ٦٩ لأعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢.
ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من أبطالها دفاعا عن أرض الوطن، حيث قدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن أرض الوطن في مواجهة عنف جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية بعد سقوط حكمهم.
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