تامر شلتوت يطلب الدعاء لوالده

طلب الفنان تامر شلتوت من جمهوره الدعاء لوالده حيث نشر صورة تجمعه بها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ". وعلق علي الصورة : "يا رب يا حنان يا منان يا قادر يا قدير على كل شيء والدي بين يديك... اكتب له الشفاء العاجل اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجى منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، أرجو من حضراتكم الدعاء لوالدي بالشفاء.. الدعاء يغير القدر...يا رب". وكان آخر أعمال تامر مسلسل"ختم النمر" وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وميرهان حسين، ونسرين طافش، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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