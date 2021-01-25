نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأعلى للثقافة يناقش إدارة الصناعات الثقافية الحديثة وآثارها على الاقتصاد القومي.. الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تعقد لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس ومقررها الدكتور صفوت النحاس؛ بدعوة سيادتكم لحضور ومتابعة ندوة بعنوان: "إدارة الصناعات الثقافية الحديثة وآثارها على الاقتصاد القومي"؛ وذلك في الرابعة عصرًا يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويدير الندوة الدكتور صفوت النحاس مقرر اللجنة، ويحاضر بها محمد عبد الدايم عضو اللجنة.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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