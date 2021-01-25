شاهد كيف يهتم النجم العالمي دوين جونسون ببناته

اعتاد النجم العالمي دوين جونسون علي مشاركة متابعه صور تجمعه بابنتيه جاسمين وتيانا جيا، لكن الصور التي ينشرها النجم الاعلي أجرا ف العالم ليست مجرد صور تجمع بين اب وبناته الصغار، حيث تكشف الصور مدي اهتمام ذا روك ببناته ويظهر يصفف شعرهن ويضع لهما طلاء الأظافر ويمزح معهما مما جل صورة برفقة جاسمين و تيانا جيا الاعلي متابعة علي الانستجرام الخاص به .

وكان قد شارك النجم العالمى دوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، متابعيه وجمهوره، بصور من تجربته في تصفيف الشعر لابنته التي تبلغ من العمر عامين، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، صورًا له وهو يجلس ويصفف شعرها بشكل لطيف.

وكتب ذا روك على الصور التي لقيت إعجاب الكثيرين، "بالرغم من أن طفلتى تبلغ من العمر عامين، إلا أننى المسئول الوحيد عن تصفيف شعرها وإزالة كل التشابكات المؤلمة من شعرها، قد أكون أصلع ولكننى أعرف شيئاً او شيئين عن الشعر، لاننى كنت أتمنى أن يكون لدي شعر".

وعلى جانب آخر، يواصل "ذا روك"، استعداداته الكبيرة من ظهوره الأخير داخل صالة التدريبات، والتى ظهر فيها فى كامل لياقته البدنية وعلى أتم استعداد تزامناً مع تصوير فيلمه الجديد BLACK ADAM، الذى سيجسد فيه شخصية بطل خارق ضمن أبطال عالم DC، ونشر صورة جديدة له من داخل صالة التدريبات الخاصة به، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعلن مواصلة التدريبات حتى منتصف الليل.

وكان "ذا روك" قد أهدى شاحنة بقيمة 30 ألف دولار، إلى أحد أصدقائه، وهو برونو لاور، بهدف رد الجميل للصديق القديم، حيث استقبل برونو لاور، المراهق دواين جونسون عندما أصبح بلا مأوى بعد طرده هو ووالدته من منزلهما فى هاواى، كما استضافه مرة ​​أخرى بعد تسع سنوات عندما واجه دواين أوقاتًا عصيبة أثناء محاولة احتراف المصارعة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.