سميحة أيوب تقدم الأداء الصوتى لفيلم درامى تسجيلى عن موقعة الإسماعيلية

قدمت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي الأداء الصوتي للفيلم الوثائقي الذي عرض في عيد الشرطة تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية، الفيلم رؤية وإخراج خالد جلال وسيناريو محمد بهجت وشارك في بطولته مراد مكرم وحسن عبد الله ومحمد ماضي وآخرين، وقبل العرض الفيلم ظهر علي المسرح الفنان أشرف ذكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية كما تحدث الإعلامي عمرو الليثي .
الفيلم يأتى تخليدًا لمعركة الإسماعيلية التي ستظل رمزًا للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدًا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.
ووقعت معركة الإسماعيلية في 25 من يناير عام 1952 قبيل ثورة 23 يوليو، وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا، بعد رفض رجال البوليس –آنذاك- تسليم مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي، والدفاع عنها حتى استشهادهم.
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