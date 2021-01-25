بعد نجاح أغاني ألبوم.. حمزة نمرة يوجه رسالة إلى جمهوره

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت أغاني ألبوم النجم حمزة نمره، نجاحًا كبيرًا غير متوقعًا وذلك لما تحتويه كل أغنية من قصة واقعية تمثل حياه كل شحص.

وبعد النجاح الذي حققه حمزة، حرص أن يوجه رسالة إلى جمهوره عبر صفحته الرسمية على"الفيسبوك" قائلًا،:"ودي كانت أغاني ليكم من قلبي، وده الألبوم اهو أتمنى تسمعوه برواقة تاني وتالت، وماتنسوش لسه فيه يوم أربعاء أخير ٢٤ فبراير وأغنية أخيرة اسمها "فيه ناس". مبسوط جدًا بردود الأفعال كلها والله، ربنا يخليكم ويجبر بخاطركم".

جدير بالذكر أن ألبوم حمزة نمرة الجديد يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، ويسعى لإطلاق أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع.

وكل أغنية طرحها حمزة، تصدرت وقت عرضها المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، كما نالت اعجاب جميع الجماهير المصرية والعربية الذين أشادوا بالكلام واللحن.