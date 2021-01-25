طليقة خالد عليش تنتقده بعد نشر صورته مع ابنته وتُعلق:"الأبوة مش سوشيال ميديا"

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة ميما الشامي طليقة المذيع خالد عليش بإنتقاد طليقها، بعدما نشر صورة لنجلته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ليعبر فيها عن حبه الشديد لها.

وكتبت ميما الشامي عبر الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" :"عمر ما كان الحب والأبوة، إن أبويا ينزل صورة لينا ويكتب بحبك، عشان الناس تقول الله ده بيحب بنته وحنين، وينسيّ الناس اللي عمله، الأبوة هي الرجولة والحب، إنك متخليش بنتك محتاجة حاجة، لا ماديا ولا معنويا".

وتابعت ميما الشامي "الأب اللي بيربي ويكبر ويشقى ويصرف ويشيلها، مش أنسى بنتي وافتكرها كل شهر مرة، أخدها أصورها واستغلها زي ما كان بيستغل أمها، حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب بالشكل ده، الأبوة مش سوشيال ميديا، محدش يصدق أي حاجة بتتنشر على السوشيال ميديا مش هي دي الحقيقة".

وكان خالد عليش قد نشر صورة جمعته بإبنته، وعلق عليها قائلاً:" حاولت أدور على كلام كتير أكتبه على الصورة بس مالقتش عشان مش دايما الكلام بيوصف الإحساس والمشاعر، يارب احفظ بنتي وإبعد عنها كل شر وإعمل لها اللي فيه الخير ووقف في طريقها أولاد الحلال في حياتي وبعدها إن شاء الله".