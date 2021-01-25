في ذكري ثورة يناير.. تعرف على مؤيدي ومعارضي نجوم الفن للثورة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكري ثورة الخامسة والعشرين من يناير، وكان لنجوم الفن دور كبير فى هذه الثورة، وانقسم النجوم إلى مؤيدين للثورة ومعارضين.

وشملت قائمة المتحمسين للثورة، النجم خالد الصاوي، المخرج السينمائي خالد يوسف، والراحل خالد صالح والفنان عمرو واكد، الذي ألقي القبض على شقيقه في التظاهرات، وبعد الثورة سافر إلى باريس واستقر هناك، ومن النجمات اللاتي تحمسن للثورة كل من هالة صدقي وبسمة وجيهان فاضل.

بينما شملت قائمة المعارضين للثورة، نبيلة عبيد وأحمد عز وتامر عبدالمنعم ومحمد فؤاد، الذي هدد بالانتحار إذا رحل مبارك عن السلطة، فيما بكى عمرو مصطفى كثيرا في البرامج الفضائية بزعم خوفه على مصر من رحيل مبارك.