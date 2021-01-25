تامر حسني يبدأ العمل على ألبومه الغنائي الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ النجم تامر حسني العمل على ألبومه الغنائي الجديد باستماعه إلى عدد كبير من الأغاني.

وطلب حسني من بعض الشعراء والملحنين أن يرسلوا إليه أعمال جديدة لألبومه المُقبل، ولكن حسني حتى هذه اللحظة لم يستقر على أي عمل غنائي ومازال في مرحلة الاستماع للأغاني والاختيار.

جدير بالذكر أن حسني، تصدر مؤخرًا مواقع السوشيال ميديا وموقع التغريدات"تويتر" عقب إحيائه حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد.

قدم حسني، بفقرته الغنائية استعراض عالمي على أنغام الأغنية الرسمية لحفل الافتتاح، وأشاد جميع حاضري الافتتاح باستعراضه ومن أبرزهم السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى رئيس اتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة لبطولة العالم، ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وغيرهم من كبار رجال الدولة والمجتمع.

الأغنية تحمل عنوان "ارفع ايدك" وهي من كلمات منه القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع علي فتح الله، والكليب من إخراج أشرف حمدي، وقدم حسني، عرض استعراضي عالمي ضخم يعد الاول من نوعه في مصر وشاركه الغناء في حفل الافتتاح مطرب الراب مروان موسى ومطربه صاعده من اكتشافه هدى الشربيني لأداء الجزء الخاص باللغه الانجليزيه.