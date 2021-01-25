مذيع كويتي يعلن اعتناقه المسيحية ويرتد عن الإسلام

القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة غريبة وصادمة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمذيع الكويتي محمد المؤمن، يعلن من خلاله أنه ارتد عن الإسلام.

وظهر المؤمن خلال الفيديو وأعلن عن أنه اعتنق الديانة المسيحية، وهو يرتدي الصليب في رقبته، ويهدد كل من يتفوه بكلمة عن الديانة المسيحية.

وردد المؤمن كلمة خلال المقطع وقال، "نحن أبناء عيسى ابن مريم"، الأمر الذي أثار حالة من الجدل عبر موقع التغريدات تويتر.

المؤمن" هو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، وبإعلانه اعتناقه للديانة المسيحية، فتح باب من الجدل بين رواد التواصل.