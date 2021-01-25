"مصباح علاء الدين".. باكورة الأعمال التنفيذية للشركة "شو ميديا برودكشن"

القاهرة - محمد ابراهيم - خاضت "شو ميديا برودكشن" للإنتاج الفني، لصاحبها محمود الشيخ، أولى أعمالها التنفيذية، بكليب "مصباح علاء الدين" للنجم محمد رمضان، الذي طرحه مؤخرًا عبر قناته على يوتيوب.

وكان "رمضان"، قد تصدر تريند" رقم ١ "على يوتيوب، بكليبه الغنائي الجديد "مصباح علاء الدين".

الأغنية تشهد الظهور الأول لإبنة محمد رمضان الكبرى "حنين" التي شاركته بالغناء والتمثيل خلال الكليب.

"مصباح علاء الدين" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل ووسام عبد المنعم، إخراج محمد سلامة، وتنفيذ شو ميديا برودكشن لصاحبها محمود الشيخ، مدير تصوير وائل درويش، مهندس ديكور مارك وجيه، استايلست رغدة هلال، مونتير اسلام حسن، مدير إدارة الإنتاج شريف الأشقر، اسيست بروديوسر عبد الرحمن محسن، إشراف عام محمود رمضان، Excutive producer هاجر حماد، إنتاج MR1 Production.