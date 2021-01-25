في ذكرى ثورة ٢٥ يناير.. هذه أبرز الأغاني التي خلدت أحداثها

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى ثورة ٢٥ ، الذي استشهد بها الكثير من الشهداء ، لتحسين حال الدولة، وتم تخليد هذه الأعمال في اغاني وطنية .

سيرصد دوت الخليج الفني هذه الاعمال في تقرير مبسط:-

_اغنية "صوت الحرية " لفريق وسط البلد

وكانت هذه أول أغنية تظهر وتتحدث عن الثورة المصرية ، قبل ساعات من تحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحازت على الكثير من نسب المشاهدة عبر قناة اليوتيوب التي طُرحت عليها .

وتقول كلمات الأغنية :" نزلت وقلت أنا مش راجع

وكتبت بدمي في كل شارع..سمعنا اللي مكنش سامع

واتكسّرت كل الموانع..سلاحنا كان أحلامنا..وبكرة واضح قدامنا..من زمان بنستنى..بندور مشلاقيين مكاننا..في كل شارع في بلادي..صوت الحرية بينادي..رفعنا راسنا في السما

والجوع مبقاش بيهمنا..أهم حاجة حقنا..ونكتب تاريخنا بدمنا

لو كنت واحد مننا..بلاش ترغي وتقول لنا..نمشي ونسيب حلمنا..وبطل تقول كلمة أنا" .

_ "يا بلادي " ل رامي جمال و عزيز للشافعي

كانت هذه الاغنية ذو طابع حزين، لأنها كانت تتحدث عن الشهداء ، وتقول رسائل لأمهاتهم ، وتم عرض بها صور الشهداء ، وكانت تعمل في الميدان بشكل مستمر ومترو الانفاق والكثير من الأماكن، شارك في كتابتها وغنائها الملحن عزيز الشافعي، والمطرب رامي جمال حظيت بعدد كبير من المشاهدات على موقع "يوتيوب" .

"ازاي " ل محمد منير

ظهرت هذه الأغنية بعد ١٠ أيام أو أقل على بداية الثورة، تم إذاعتها على القنوات الفاضيئة خلال اعتصام الـ18 يوم في ميدان التحرير، وكانت الاغنية ملائمة للثورة بالرغم من أن تم تسجيلها قبل الثورة ، وتم عرض بها احداث الثورة .

"شهداء ٢٥ يناير " ل حمادة هلال

تم طرح هذه الأغنية في الأيام الآخيرة من الشهر الأول لأحداث الثورة ، وكانت تقول :" تقول كلماتها:«شهداء 25 يناير .. ماتوا في أحداث يناير، ماتوا وفارقوا الحياة..شهداء ماتو ونتباهى بيهم.. وكمان مبروك عليهم الجنة والحياة" .

