بهذه الطريقة.. إسعاد يونس تحتفل بعيد الشرطة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة إسعاد يونس على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت إسعاد يونس عبر حسابها الشخصي على موقع تداول

الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة بمناسبة عيد الشرطة.

يذكر أن إسعاد يونس عملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط، ثم دخلت المجال التمثيلي وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، قامت بتأليف المسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاح عالمي غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيًا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج «صاحبة السعادة».