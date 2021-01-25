هدى المفتي تشارك جمهورها إطلالة كلاسيكية مع مجلة فوج

شاركت الفنانة هدى المفتي حوارها وإطلالتها الفريدة مع مجلة "vogue" العربية، لمتابعينها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت باستايل أنيق باللون البرتقالي أخذ طابع موضة السبعينات ،كما رفعت شعرها بطريقة جذابة أضافت لإطلالتها التميز والعمق ،ومن الناحية الجمالية إعتمدت مكياج كلاسيكى هادئ أبرز ملامحها الرقيقة.

وشاركت هدى المفتى فى مسلسل "فالنتينو" مع النجم عادل إمام.

مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

يذكر أن أحدث أعمال هدى المفتي فيلم "بنات ثانوي"، ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.