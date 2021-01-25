نسرين طافش: الجمهور يستوقفني في الشارع أحيانا.. والسبب الوجه الآخر

عبرت النجمة نسرين طافش عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي وصلت اليها عن مسلسل " الوجه الآخر " للنجم ماجد المصري .
تابعت في تصريح لصدي البلد : ردود الأفعال التي وصلت الي عن أحداث المسلسل راضية عنها وهذا ظهر من خلال الجمهور في الشارع ، حيث أوقفني مجموعة من المشاهدين أثناء استخراجي مجموعة من الأوراق في احدي المصالح الحكومية لتوجيه مجموعة من الأسئلة منها ، "ماذا يحدث مع شخصية " سارة " ، هل هتعرف أن "يحي " الذي يجسد الدور ماجد المصري بيخونك " أخيرا " سارة هتخلف ولا لا " ، كل هذا الأسئلة والتفاعلات تعني أن المسلسل حقق نجاح جماهيريا كبير فانا سعيدة وأريد أن أوضح أمرا هاما أن هناك مجهود كبير بذل أثناء التحضير للعمل في الجلسات التحضيرية لذلك العمل وصل للجمهور بشكل بسيط .المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش .
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