مهند الحمدي يرد على الناقدة ليلى أحمد برسالة مُبطنة ويتهمها بالعنصرية والعشوائية

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجمت الناقدة الكويتية الممثل السعودي مهند الحمدي، ووصفته بافتقاد موهبة التمثيل، في أحد لقاءاتها التلفزيونية، الأمر الذي استفز الأخير وقرر أن يرد عليها ولكن بطرق غير مباشرة.

ونشر الحمدي أكثر من تغريدة عبر تويتر، الأولى كانت لصورة مكتوب عليها طرق نقد العمل الفني، بعيداً عن العنصرية والعشوائية.

ويبدو أن هذه التغريدة لم تشف غليل الحمدي من النقد اللاذع الذي تعرض له، وغرد منذ دقائق قائلا: ‏العنصرية في الـDNA تمشي عند بعض الناس ولكن هيهات ماشفتوا شي.

وهاجمت الناقدة الكويتية ​ليلى أحمد​ الممثل السعودي ​مهند الحمدي​، وقالت إنه يفتقد لموهبة التمثيل، وبرهنت حديثها بأن تعبيرات وجهه تكاد تكون واحدة في كل المواقف، فهو يحتاج لتدريب.

وقالت في أحد لقاءاتها التلفزيونية:ر"شفت لقاء وايد حلو حق الممثل السعودي مهند الحمدي على (إنستغرام) كان بيتكلم على أيام دراسته في الكويت للتمثيل لأن أهله ما يرضون.. وكان ما عنده موارد مالية وعايش على الإندومي فقط ياحرام".

وأضافت: "وبعدين صارت الظروف َصار ياخد بطولات.. في مشكلة تصير هنا مع الممثل.. هو كإنسان يصلح كمذيع.. ولكن لو بصينا على كل صوره هنشوف أنه ولا واحدة فيها تعبير، كلها شكل واحد.. هذا لا يملك أي موهبة في التمثيل".

وأوضحت: "المفروض هو زي ما تحدى نفسه ودرس في الكويت َوكان بياكل اندومي.. كان المفروض يتعب نفسه ويدوب على التمثيل.. لكن فجأة صار بطل مسلسل (جمان) واحد أبطال مسلسلي (دفعة بيروت ودفعة القاهرة).