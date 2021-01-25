محمد جمعة يكشف ل"دوت الخليج الفني" تفاصيل عملية حورية فرغلي القادمة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الشاعر محمد جمعة، ل"دوت الخليج الفني" عن تفاصيل العملية الجراحية لأنف الفنانة حورية فرغلي، القادمة.وقال محمد،:"ستغادر حورية، مصر متوجهة إلى ولاية شيكاغو بأمريكا يوم 31 من يناير الجاري، لتخضع للعملية الجراحية يوم 1 من فبراير المقبل، وستمكث هناك إسبوعين لتعود بعد ذلك إلى مصر.وأضاف جمعة،قائلًا،:" وقت العملية يستغرق 9 ساعات، حيث تمنى لها السلامة وطلب من جميع محبيها الدعاء لها".

في سياق آخر قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها بخير وبصحة جيدة ولكن نتيجة الحادث الذي تعرضت له مؤخرًا غير شكل أنفها، مضيفة: "شكلي اتغير، ومش بشم ولا بحس بطعم الأكل، لو حصل حريق بكون خايفة محسش بحريقة الشياط".

وأشارت "حورية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحادث الذي تعرضت له كان مخيفا، مضيفة: "حصان وقع عليا، أنا معنديش مناخير"، معربة عن حزنها لانتشار شائعات أن سبب تغير ملامحها هو إجراء عمليات تجميل، قائلة: "أنا كنت ملكة جمال مصر مش محتاجة أعمل عمليات تجميل".

