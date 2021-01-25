طليقة خالد عليش تهاجمه بسبب ابنته

القاهرة - محمد ابراهيم - عادت ميما الشامي، تنتقد طليقها المذيع خالد عليش، بسبب ابنتها الوحيدة، التي أكدت بأنه لايسال عنها.

وكانت آخر أزمة نشبت بين خالد عليش وطليقتة ميما الشامي، بعدما نشر صورة مع ابنته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك قائلا" حاولت أدور على كلام كتير أكتبه على الصورة بس مالقتش عشان مش دايما الكلام بيوصف الإحساس والمشاعر، يارب احفظ بنتي وإبعد عنها كل شر وإعمل لها اللي فيه الخير ووقف في طريقها أولاد الحلال في حياتي وبعدها إن شاء الله".

وخرجت ميما الشامي، لتهاجم خالد عليش، وتأكد بأن الابوه مش مجرد كلام عبر السوشيال ميديا من خلال الاستوري الخاصة عبر حسابها قائلة" لحسابها على "انستجرام " قائلة : "عمر ما كان الحب والأبوة، إن أبويا ينزل صورة لينا ويكتب بحبك، عشان الناس تقول الله ده بيحب بنته وحنين، وينسيّ الناس اللي عمله، الأبوة هي الرجولة والحب، إنك متخليش بنتك محتاجة حاجة، لا ماديا ولا معنويا".