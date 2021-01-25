وداعا رمز النقاء.. إسعاد يونس تنعي عبلة الكحلاوي

حرصت النجمة إسعاد يونس على نعى الداعية الإسلامية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوى ،ونشرت صورتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتبت يونس معلقة على صورتها :"وداعا رمز النقاء ..الدكتورة الفاضلة عبلة الكحلاوي" وقد أديت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوى، بعد أن وافتها المنية مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 72 عاما،. الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر. التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.

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