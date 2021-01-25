نشر الفنان نادر حمدي صورة جديدة له من حفل زفافه وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وظهر نادر حمدي مع صديقه الفنان محمد عطية و علق قائلا :" لما يبقى عندك صاحب بجد بيقف معاك و بيستحملك و فاهمك اكتر من نفسك ♥️????♥️ #محمد_عطيه عقبال فرحك يا عطعط ????♥️???? و انا منهار من العياط انا كمان ????????♥️ " وكان احتفل منذ عدة أيام الفنان نادر حمدى بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى وذلك داخل احد الفنادق الكبرى. وحضر عدد كبير من النجوم مثل الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاحب بجد...نادر حمدي يوجه رسالة مؤثرة لصديقه الفنان محمد عطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.