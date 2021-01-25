لقاء سويدان
حرصت الفنانة لقاء سويدان علي توجيه رسالة لرجال الشرطة نتيجة للدور القوي الذي يقومون به ويزداد يوما بعد يوم.
وقال أشرف زكي، لـ دوت الخليج، إن بطولات رجال الشرطة أكثر من أن تحصى، ويكفي شعورنا الدائم بالأمن في ظل وجودهم في كل مكان، وهو أمر لا يقدر بثمن.
وأضاف أشرف زكي إن هناك العديد من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية التي جسدت بطولات رجال الشرطة، مطالبا بتقديم المزيد منها لإبراز دور الشرطة في حماية الدولة.
أحمد زعيم
حرص الفنان أحمد زعيم، على توجيه رسالة لرجال الشرطة بمناسبة إقتراب عيدهم.
قال أحمد زعيم في تصريح لـ "دوت الخليج":عايز أبدأ كلامي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنِ صنع إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَجَازُوهُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ مُجَازَاتِهِ فَادْعُوا لَهُ ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ"".
وتابع قائلًا: "من هنا عايز أشكر كل رجال الشرطة في عيدهم واقولهم ربنا يحميكم وتفضل مصر في ظل حماية ربنا سبحانه وتعالى أولا وفي حمايتكوا ثانيًا ومش عايز انسى اعزي أهالي رجال الشرطة وأدعي للمصابين منهم"
وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ٦٩ لأعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢.
ولم تنته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من أبطالها دفاعا عن أرض الوطن، حيث قدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن أرض الوطن في مواجهة عنف جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية بعد سقوط حكمهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تضحياتهم لا تقدر بثمن.. الفنانون يهنئون رجال الشرطة في عيدهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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