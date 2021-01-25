تضحياتهم لا تقدر بثمن.. الفنانون يهنئون رجال الشرطة في عيدهم

لقاء سويدان حرصت الفنانة لقاء سويدان علي توجيه رسالة لرجال الشرطة نتيجة للدور القوي الذي يقومون به ويزداد يوما بعد يوم.

وجه عدد من الفنانين التهنئة لرجال الشرطة المصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق هذا اليوم 25 يناير من كل عام.. ومن أبرز هؤلاء الفنانين..

وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، التهنئة لضباط وقيادات الشرطة في عيدهم الذي يوافق اليوم الاثنين 25 يناير.

وقال أشرف زكي، لـ دوت الخليج، إن بطولات رجال الشرطة أكثر من أن تحصى، ويكفي شعورنا الدائم بالأمن في ظل وجودهم في كل مكان، وهو أمر لا يقدر بثمن.



وأضاف أشرف زكي إن هناك العديد من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية التي جسدت بطولات رجال الشرطة، مطالبا بتقديم المزيد منها لإبراز دور الشرطة في حماية الدولة.

أحمد زعيم



حرص الفنان أحمد زعيم، على توجيه رسالة لرجال الشرطة بمناسبة إقتراب عيدهم.

قال أحمد زعيم في تصريح لـ "دوت الخليج":عايز أبدأ كلامي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنِ صنع إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَجَازُوهُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ مُجَازَاتِهِ فَادْعُوا لَهُ ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ"".

وتابع قائلًا: "من هنا عايز أشكر كل رجال الشرطة في عيدهم واقولهم ربنا يحميكم وتفضل مصر في ظل حماية ربنا سبحانه وتعالى أولا وفي حمايتكوا ثانيًا ومش عايز انسى اعزي أهالي رجال الشرطة وأدعي للمصابين منهم"

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ٦٩ لأعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢.

ولم تنته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من أبطالها دفاعا عن أرض الوطن، حيث قدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن أرض الوطن في مواجهة عنف جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية بعد سقوط حكمهم.