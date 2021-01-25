نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث جلسة تصويرية لـ محمد عز عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان محمد عز على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد عز عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له ظهر فيها بإطلالة كاجوال حيث اعتمد على بنطلون جينز أسود وقميص أسود، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومتابعيه.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال " محمد عز" هو مسلسل "ضربة معلم"، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولي، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، وغيرهم من النجوم.