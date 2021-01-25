نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي الهواري يستعيد ذكريات عمله مع الفنان الراحل حسن حسني في فيلم "الباشا تلميذ" في المقال التالي

نشر المخرج مجدي الهواري صورة من أحد مشاهد فيلم "الباشا تلميذ"، وظهر في الصورة الفنان رامز جلال، والفنان كريم عبد العزيز، والفنان الراحل حسن حسني، والفنان الراحل سعيد طرابيك، وعلق عليه قائلاً :"كواليس المشاهد التي لا تنسي من أفلامي للعظيم حسن حسني، وكريزة ضحك أخرى لم تتوقف لمدة نصف ساعة بسبب مفاجاة عم حسن علي الهوا وهو بيقول اعقلوا الكلمة".

وتابع مجدي الهواري قائلاً: "فاجئنا فاضحكنا كلنا فضحك كريم عبد العزيز ومقدرش يوقف ضحك من ساعتها لحد النهاردة، كل مانفتكر أنا وهو ورامز جلال يوم تصوير المشهد ده تلقائية عم حسن حسني نضحك والله لحد دلوقتي وبعدين قال " اسال شهاب ولا انت مبتنزلش".

وأضاف مجدي الهواري :"كان عبقري في إضافة الافيه في التصوير بشكل تلقائي دون المساس بالنص او بكلام المشهد وكل ده في الشوت علي الهوا وعفوي".

واستطرد قائلاً :"اتفرجوا علي الفيلم وشوفوا ضحك كريم عبد العزيز الحقيقي والله مكنش بيمثل، رغم إعادة التصوير للمشهد ٢٦ مرة وفي الآخر اضطرنا ناخد المشهد بضحكه الحقيقي؛ لإننا لم نستطيع السيطرة علي الناس ديه لما تتجمع في مشهد، غير كتير مواقف في الفيلم عايز اكتب عنها سنة كاملة، وتبقى احكي كمان علي موقف خالد صاوي وأسرة مع بعضينا في طابا وربنا يستر علي الله هيحصل لأول مرة نشر هذه المواقف، وبالذات في مشاهد اللي بتجمع حسن حسني مع كريم عبد العزيز، زي مشهد يا فاشل يافاشل، وحازم حازم، وبسيوني بسيوني هو ومحمد لطفي يااااااااااه، والله ايام كانت جميلة والممتع اكتر كواليس الفيلم ".

واختتم مجدي الهواري كلامه قائلاً :" الله يرحمك ياعم حسن يانادرويرحم عم سعيد طربيك،

ومن ساعتها ياسادة بقيت واحدة من العلامات الفيلم ده".

أحمد جودة - القاهرة - حكى المخرج مجدي الهواري عن ذكريات عمله مع الفنان الراحل حسن حسني، وعن المواقف الطريفة له خلال تصوير فيلم "الباشا تلميذ"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".