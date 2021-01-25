هيثم سعيد يطرح أغنية جديدة بعنوان "صوت مصري"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم هيثم سعيد، أغنية جديدة تحمل عنوان "صوت مصري" وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة.
الأغنية من كلمات محمد حسن معوض، ألحان عمرو صفاء، توزيع عمر اسماعيل، ميكس وماستر عمار خاطر، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.
وتقوق كلمات الأغنية يا حضن الليل يا نخلة وطرحة جنب النيل يا طلعة صبح ويا الشمس يا طيبة قلب صافي جميل غنى المواويل بصوت مصري صعيدي اصيل يا مصر انت يا ست الحسن فكل الكون ما ليكي مثيل بحبك حب مش عادي يا مصر يا ام حضن يضم تاريخ هحكي لولادي ده حضنك هو حضن الأم يا سهرة ليل وانا بغني على نيلك يا ست الكل ولاد بلدك مافيش منهم تحياتي ومساء الفل يا راحة البال يا بلدي يلي فيك اتقال كلام في اغاني يا حببتي يا سمرا يا ام طرحة وشال يا احلى مكان بحس براحة فيه وآمان ما بنفرأش فيكي ما بين جرس كنيسة ولا آدان.