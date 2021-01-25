هيثم سعيد يطرح أغنية جديدة بعنوان "صوت مصري"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم هيثم سعيد، أغنية جديدة تحمل عنوان "صوت مصري" وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة.



الأغنية من كلمات محمد حسن معوض، ألحان عمرو صفاء، توزيع عمر اسماعيل، ميكس وماستر عمار خاطر، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.