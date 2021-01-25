نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالصور.. العشرات يشاركون في تشييع جثمان الراحلة عبلة الكحلاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك من جمعية الباقيات الصالحات، بالهضبة الوسطى، وحرص عدد كبير من الأشخاص على التواجد لحظة تشييع جثمانها لمثواها الأخير، وعلى التواجد أثناء أداء صلاة الجنازة عليها،.

وكان من بين هؤلاء الحاضرين الدكتور أسامة الأزهري،والشيخ الحبيب علي الجفري، والداعية عمرو خالد، بجانب شقيقها المنشد أحمد الكحلاوي، وأقاربها، الذين حضروا مرتدين الكمامات، منعًا من إصابتهم بفيروس كورونا.