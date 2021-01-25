حسام سالم وقراءة في حكايات العمر كله لسمير صبري

لسه لحد دلوقتي - في حدود علمي - بنفتقد الجوهر الحقيقي لأدب السيرة الذاتية ( المذكرات ) ، خصوصا في ظل غياب الشفافية وتخبط العمل في فلك الومضات والتزامه بمبدأ ( شوق ولا تدوق ) عملا بالحكمة المعروفة إن ( اللي ستره ربنا منفضحوش ) .

طبعا مش بيكون الغرض الأساسي هو البحث في مذكرات النجم عن فضائح ما لأي شخصية ، لأن غالبا في ظل الانفتاح المعلوماتي اللي بنعيشه دلوقتي مبقاش في حاجة بتستخبى ... لكننا لسه محلك سر فيما يتعلق بالمشوار الفعلي للفنان ، مش معقول ان الطريق كان مفروش بالورد ، مافيش مصاعب أو عقبات كانت في طريق رحلته للقمة ، خصوصا واننا بنتكلم عن مرحلة حرجة ف تاريخنا مليانه أحداث مسكوت عن كواليسها اللي النجم بتاعنا النهاردة كان واحد من صانعيها أو على أقل تقدير من الشاهدين والمشاركين فيها .

الكتاب أشبه بحلقة تليفزيونية من حلقات الفنان متعدد المواهب المخضرم سمير صبري ، كما لو كان قاعد وسط أصدقائه من الفنانين والإعلامين وأهل السياسة والفكر بيتكلم عن ذكريات معينة مرت ما بينهم . يمكن الفصل الوحيد اللي كان هيبدأ يتكلم فيه براحته ، هو الفصل الخاص ب إليزابث تيلور ورغم كده لم يكمل سرده عنها .

استمتاعنا باللي جه ف الكتاب هيتوقف على مدى المعلومات اللي عند كل واحد فينا عن الفنانين اللي وردت حكاياتهم على لسان صاحب المذكرات .

عن نفسي ؛ 99% من المعلومات اللي جت ف الكتاب كان عندي فكرة عنها من أحاديث متنوعة ومقالات سابقة . وبالتالي فاستمتاعي بيقتصر فقط ف الحالة دي إني بقرأ الكتاب بصوت صاحب الحكاية كأنه قاعد قدامي وبيتكلم معايا .