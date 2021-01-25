إيهاب عبد العظيم يكشف تفاصيل تعاونه مع ميريام فارس

القاهرة - محمد ابراهيم - يتعاون الشاعر إيهاب عبدالعظيم، مع عدد كبير من نجون مصر والوطن العربي وذلك من خلال عدد من الأغاني.



وقال إيهاب، في تصريح خاص ل"دوت الخليج الفني: "أتعاون مع عدد كبير من المطربات، منهن؛ ميريام فارس في أغنية من كلماتي ومن ألحان علاء الراوي، ومع ياسمين نيازي، مروة ناجي، آية عبدالرؤوف، ياسمينا سامي، أمينة، أماني السويسي، مروة نصر، سمية درويش، وهايدي موسى".

وتابع: "أما المطربون، فسوف يغني راغب علامة من كلماتي، وكذلك هاني شاكر، مدحت صالح، أحمد شيبة، هيثم سعيد، موسى، ربيع بارود، عماد كمال، يزن السعيد، محمد المشعل، وسامر أبو طالب".

وعن تعاونه مع النجمة نوال الزغبي، قائلًا: "نجحت أغنيتي "مية وجع" مع نوال الزغبي، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، ومن إنتاج روتانا، ولكنها لم تستقر حتى الآن على أغنيتها المقبلة معي". شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس مؤخرًا محبيها بمقطع فيديو بث مباشر، عبر إنستغرام، وتحدثت معهم عن تدهور الوضع الصحي في لبنان بسبب فيروس كورونا.