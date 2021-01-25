و تابع مجدي قائلا :" اتفرجوا علي الفيلم وشوفوا ضحك كريم عبد العزيز الحقيقي والله مكنش بيمثل . رغم اعادة التصوير للمشهد ٢٦ مرة وفي الاخر اضطرنا ناخد المشهد بضحكه الحقيقي.. لاننا لم نستطيع السيطرة علي الناس ديه لما تتجمع في مشهد ????????
زي مشهد #يافاشل_يافاشل ????
#وحازم_حازم #وبسيوني_بسيوني هو ومحمد لطفي يااااااااااه والله ايام كانت جميلة والممتع اكتر #كواليس_الفيلم ????????
الله يرحمك ياعم حسن يانادر ????????ويرحم عم سعيد طربيك ????
ومن ساعتها ياسادة بقيت واحدة من العلامات الفيلم ده ???? "
كان المخرج مجدى الهوارى قد أعلن عن عرض مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي.
مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدي ومحمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج كريم سامي.
وكانت احدث أعمال المخرج مجدي الهواري مسرحية "هابي نيو يير بالعربي"، ويتصدر بطولة المسرحية مع النجم محمد عبد الرحمن، كل من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب.
ويقوم محمد عبد الرحمن بشخصية رستم محامي إحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجأ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعقلوا الكلمة.. مخرج الباشا تلميذ يكشف تصوير مشهد 26 مرة بسبب حسن حسني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.