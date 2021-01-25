جينفير لوبيز تحقق 2.3 مليون مشاهدة بكليب In the morning

حقق كليب In the morning للنجمة العالمية جينفير لوبيز 2 مليون و 300 الف مشاهدة بعد مرور اقل من اسبوعين على طرحها ، وهو رقم ضعيف مقارنة بما حققته اغاني وكليبات جينفير لوبيز.

على صعيد اخر شاركت جينفير لوبيز في احياء حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين، مع ليدي جاجا وكاتي بيري، واطلت بمعطف ابيض طويل وبنطال وبلوزة وقبعة من نفس اللون.

وكشفت النجمة العالمية جينيفير لوبيز مصير حفل زفافها في ظل ظروف انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم وبالأخص الولايات المتحدة الامريكية التي اصبحت اكثر دول العالم تضررًا.

وقالت جينفير لوبيز في حوارها مع الإعلامية الشهيرة الين دي جينيرس انه كان من المفترض إقامة حفل زفافها الى خطيبها لاعب كرة البيسبول الشهير اليكس رودريجرز في غضون هذه الأيام.

وأضافت النجمة ذات الاصول اللاتينية انها لا تعلم ماذا سيحدث وانها ستنتظر مثل باقي العالم اخر تطورات فيروس كورونا.

يشار إلى أن جينيفر لوبيز واليكس رودريجرز ارتبطا رسميا في مارس 2019 بعد علاقة حب استمرت عاما ونصف العام.