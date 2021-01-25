نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار الفنية المهمة على مدار الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:
ظهر الفنان محمد رجب من المسجد النبوي الشريف وهو يلاعب الحمام بصحبة ابنه، ونشر فيديو له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
حرصت مها الصغير على كشف علاقة خبير التجميل محمد الصغير بزوجته وعدم شعوره بالسعادة والأمان إلا في وجودها.
انتقدت الفنانة ميما الشامي طليقة المذيع خالد عليش نشره صورة لابنته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
طلب الفنان تامر شلتوت من جمهوره الدعاء لوالده حيث نشر صورة تجمعه بها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".
نعت الفنانة زينة، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي التى توفيت مساء أمس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. عودة زوجة محمد الصغير لعصمته بعد طلاق 22 عاما.. وطليقة خالد عليش تنتقده بشدة: الأبوة مش سوشيال ميديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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