تصريحات نجوم مسلسل "اللعبة 2 ـ ليفل الوحش" بعد انطلاق عرضه على شاهد

عاد المسلسل الكوميدي "اللعبة" في موسم جديد بعنوان "ليفل الوحش"، مع شيكو وهشام ماجد ومن إخراج معتز التوني.

وبحسب بيان رسمي لـ mbc فقد حرص أبطاله على التعليق على الموسم الجديد، حيث قال هشام ماجد قائلاً: "أنا مازو والبقية تغاظو"، في إشارة إلى نجاح الشخصية وتعلق الناس بها، ومطالبة الجمهور بتقديم موسم ثان وثالث أيضاً من العمل. ويوضح "أننا نشكل عائلة في موقع التصوير، وهذا ما يلمسه الناس على الشاشة، إلى حد يشعرون أنهم دخلوا اللعبة معنا، بعضهم يشجّع مازو والبعض الآخر ينحاز إلى وسيم". ويعد ماجد الجمهور بضحك أكثر وتحديات أكبر ونجوم يتألقون في الموسم الجديد.

ومن زاويته، أشار شيكو إلي أن تقديم جزء ثان من "اللعبة" شيء في منتهي الصعوبة بسبب النجاح الكبير للجزء الأول وتعلق الجمهور به بصورة لافته، ولكننا تغلبنا على ذلك ببذل الكثير من الجهد أثناء التفكير والكتابة والتحضير، وهناك الكثير من المُفاجآت والأحداث الغير متوقعة بالإضافة لإنضمام نجوم جدد ومنهم رانيا يوسف مما يُقدم الكثير من التنوع ويغير مجري الأحداث، ونأمل أن يُضيف الجزء الثاني للجمهور مساحة من المتعة والبهجة.

من جانبه، يؤكد المخرج معتز التوني على ما قاله هشام ماجد وشيكو من أن "الحلقات الجديدة مضحكة أكثر، وأترك الحكم عليها لجمهور"، معتبراً "أننا نقدم موسماً مشوقاً ومتماسكاً وهذا يظهر في الإعلان الترويجي له، حيث اجتهدنا أكثر، واستفدنا من ملاحظات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخذناها بعين الإعتبار، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم".

للتحدي هنا جزء آخر، ومع كل خطوة إلى الأمام تصبح المنافسة أكثر ضراوة وحماسة وطرافة بين صديقي الطفولة مازو ووسيم. فبعدما تمكنا من التوصل إلى شخصية سمير والتخلص منه، تلقى الإثنان أجهزة اتصال جديدة، ما يعني أن التحدي لم ينته بعد، بل ما يزال مستمراً، من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

تتطور المنافسات في هذا الموسم، وتزداد خطورة على الصديقين، وتنضم النجمة رانيا يوسف إلى أبطال الحلقات الجديدة. فكيف ستكون طبيعة المواجهة بين مازو ووسيم؟ وماذا ستكون مواقف بقية اللاعبين في العمل؟

مسلسل "اللعبة" الجزء الثاني إشرف على فريق الكتابة فادي أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطّاب، وابراهيم صابر، ومن إخراج معتز التوني، وبطولة، شيكو، هشام ماجد، رانيا يوسف، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، حسام داغر، ياسر محمد، دعاء رجب، منى جمال وآخرين، وقد انطلق عرضه أمس 24 يناير.

من عروض شاهد الأولى، يعرض الموسم الثاني من "اللعبة" بعنوان "ليفل الوحش" حاليا على "شاهد VIP"