جموع حاشدة في وداع عبلة الكحلاوي إلى مثواها الأخير .. بالصور

جنازة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية شيعت عقب صلاة ظهر اليوم، الإثنين من مسجد الباقيات الصالحات بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، في القاهرة، بحضور عدد كبير من عائلتها وجمهورها وأصدقائها من المشاهير الذين سيطرت عليهم حالة الحزن الشديد لرحيلها.

جنازة عبلة الكحلاوي

كان من بين الحضور شقيق الداعية الراحلة، والإعلامية إيمان رياض وياسمين الخيام والمنشد محمود ياسين التهامي، وغيرهم من المشاهير الذين حرصوا على وداع الراحلة إلى مثواها الأخير، بعد وفاتها المنية بسبب فيروس كورونا أمس الأحد، عن عمر ناهز 72 عامًا.

الحضور يلتزمون بالإجراءات الاحترازية في جنازة عبلة الكحلاوي

وسيطرت حالة الحزن والبكاء على الحضور في جنازة عبلة الكحلاوي، كما شهدت الجنازة زحامًا كبيرًا بسبب رغبة متابعيها وجمهورها في إلقاء نظرة الوداع عليها، كما شهدت الجنازة التزام كافة الحضور بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وارتداء الكمامات الطبية.

وتداول عدد من جمهور الراحلة عبلة الكحلاوي، عدة صور من جنازتها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنوا لها الرحمة ولأسرتها الصبر.

وكان عدد كبير من النجوم قد حرصوا على نعي الداعية المصرية عبر حساباتهم على مواقع التواصل، ومن بينهم الفنانة المعتزلة حنان ترك التي قالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أنها في ضيافتك وانت أكرم من يكرم الضيف، اللهم شفع فيها القرآن والصلاة والقيام والصيام والزكاة والحج وحب المساكين....في جنة الخلد إن شاء الله..غفر الله لها وألحقنا بها على خير.. رحلة طويلة عظيمة ورسالة سامية في الدعوة لله..لأسرتها خالص التعازي".

النجوم ينعون عبلة الكحلاوي

أما الفنانة صابرين كتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.. عبلة الكحلاوي إنا لله وإنا إليه راجعون"، ونعتها الفنانة سوسن بدر وقالت: "الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

ونشر الفنان هاني رمزي نعياً للراحلة عبلة الكحلاوي وقال:" رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي.. السيدة الفاضلة والقلب الطيب.. عزائي لصديقي وأخي الدكتور أحمد الكحلاوي ولكل محبيها فى مصر والعالم العربي"، وقالت الفنانة هالة صدقي في نعيها: "ورحلت رمز من أهم الرموز المصرية الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، وللأسف كورونا أرجوكم روحوا على المستشفى على طول بلاش انتظار، الانتظار بيقلل فرصة الإنقاذ ربنا يحافظ علينا كلنا".

ونعت الفنانة ياسمين صبري عبلة الكحلاوي بتغريدة على تويتر قالت بها: "البقاء لله في الشيخة عبلة الكحلاوي كنت اتمنى شرف مقابلتها.. ان شاء الله في مكان أفضل وفي نور.. إنا لله وإنا اليه راجعون"، وقالت الإعلامية وفاء الكيلاني: "رحم الله رُوحآ أحبتهُ وتاقت شوقآ إلى رؤياه.. الدكتورة عبلة الكحلاوي في ذمة الله".