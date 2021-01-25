مها الصغير تكشف عودة والدتها لوالدها وهو في العناية المركزة بعد انفصالهما لمدة 22 عامًا

مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا في ظل الأزمة الصحية الصعبة التي يمر بها والدها خبير التجميل محمد الصغير، كشفت عن تفاصيل خاصة تعلنها لأول مرة عن عودة والدها إلى والدتها بعد انفصال دام أكثر من 22 عام.

مها الصغير: "محمد الصغير مش ابويا ده حب عمري"

مها الصغير نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة لوالدها خبير التجميل محمد الصغير الذي يعاني من إصابته بفيروس كورونا، ووالدتها ملكة العلايلي، وكشفت من خلالها عن تفاصيل جديدة حول ارتباط الثنائي وقصة حبهما، كما أكدت مها الصغير على العلاقة التي تجمعها بوالدها التي اعتبرته "حب عمرها" حسب وصفها فقالت: "في حاجة مهمة اوي عايزه كل العالم يعرفها، وأكيد مش هعرف أكتب الكلام ده تاني.. أبطال القصة دي أبي وحياتي كلها واللي يعرفني كويس يعرف أن محمد الصغير مش ابويا بس هو حب عمري، والبطلة التانية دوت الخليج أعظم ست في العالم ملكة العلايلي، قصه حب عشتها علي مدار كل يوم وكل ثانية لغاية اللحظة حتي لما اتطلقوا كنت عارفة انه بيحبها وهي بتحبه وعمري ما شفته او شفتها سعيدة غير وهي مراته".

مها الصغير: "والدي عاد لوالدتي بعد طلاق دام 22 عام"

مها الصغير أوضحت أن والدها انفصل عن والدتها منذ ما يقارب الـ22 عاما، ورغم ذلك جمعتهما علاقة قوية، وعندما اشتد المرض عليه طلب والدها أن يعود إلى زوجته الأولى بعد هذه السنوات الطويلة من الطلاق، فقالت مها الصغير: "أمي اتجوزت ابويا وهي من عائلة ارستقراطية وهو من عائلة بسيطة، وتحدت أهلها وقاطعوها وهو لم يكن معاه سوى 100 جنيه وحصل مشاكل واتطلقوا من 22 سنة، ويوم ما تعب وهو حواليه ناس كتير اوي (بس في الأفراح فقط) طلب مني اطلب أمي في التليفون وطلب يشوفها وجت له على طول، يوم ما حس أنه ضعيف اوي وتعبان بجد طلب ضهره وسنده اللي بجد مش في المنظرة".

وأضافت مها الصغير: "جت والدتي وطلب منها متزعلش منه وانها تتجوزه على سنة الله ورسوله تاني، وأصدقاء الابطال في هذا الفيلم الجميل اللي شهدوا هذه اللحظة هما انا واخويا مصطفى واخويا التاني الدكتور اللي مسبنيش لحظة يحيي البستاني، الدنيا اتدربكت وطلب مأذون وجه المأذون جوز ملكة العلايلي لمحمد الصغير على سنة الله ورسوله".

مها الصغير تطلب الدعاء لوالدها محمد الصغير

مها الصغير انهت رسالتها بالتأكيد على اللحظة المهمة التي عاشها كل من والدها ووالدتها بعد عودتهما، كما طلبت من متابعيها الدعاء له من أجل أن يمر من هذه الوعكة الصحية فكتبت: "فهذه العظيمة اتجوزته وهو محلتوش حاجة وفي عز ضعفه ورجعت له وهو في عز ضعفه برده، ونام في حضنها وهو مرتاح اوي، هو الآن في أمس الحاجة للدعاء لأنه في لحظات حرجه اوي ادعوا له وآسفة اني طولت عليكوا"، كما تعاطف العديد من النجوم مع ابنة محمد الصغير ورسالتها التي نشرتها، وكان في مقدمتهم الفنانة سوسن بدر، وآيتن عامر، ونيللي كريم، ومي عمر، وهنا شيحة، ونشوى مصطفى، وأحمد زاهر، ولطيفة، ومجدي كامل.

يذكر أن محمد الصغير، خبير التجميل، ووالد المذيعة مها الصغير زوجة أحمد السقا، أقلق أصدقائه النجوم بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا، وكثف النجوم الدعاء له ووجهوا رسائل التضامن إليه على مواقع التواصل الاجتماعي.