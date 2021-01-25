بينهم أبناء راغب علامة ...مشاهير من لبنان انتقلوا مؤخرا للعيش في دبي

اتجه العديد من مشاهير لبنان مؤخراً نحو السفر الى إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة للإقامة فيها، حيث تعتبر هذه الإمارة وجهة العديد من المشاهير العرب والأجانب، لتحقيق طموحاتهم ومساعيهم نحو معيشة أفضل، فيما تزامن قرار مشاهير لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في شهر اغسطس 2020 وما سبق البلاد من أزمات اقتصادية ومالية صعبة، وكان آخرهم أبناء النجم اللبناني راغب علامة، والممثلة اللبنانية ايميه صياح، ولاعب كرة السلة الشهير فادي الخطيب، والإعلامي وسام بريدي وغيرهم الكثيرين.

نرصد لكم ابرز مشاهير لبنان الذين انتقلوا مؤخرا للعيش في دبي:

نجلا راغب علامة يستقران في دبي

نجلا النجم اللبناني راغب علامة، خالد ولؤي علامة، كان من أوائل المشاهير الذين قرروا مغادرة لبنان الى دبي بعد نجاتهما من انفجار مرفأ بيروت، وكشفا بأنهما سيتابعان دراستهما هناك الى جانب مشاريع عملية لهما.

وودع راغب علامة نجليه لحظة مغادرتهما لبنان بكثير من الألم من قلب أب سيفتقد أبنائه حيث نشر حينها صورة لهما وكتب لهما رسالة جاء فيها :" حبي لكم لا يفوقه شيءٌ بالعالم، كما حبّي للوطن.. عمري ما حبّيت تفكروا تتركوا لبنان"

وتابع راغب علامة: "متأكّد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب، رح ترجعوا تعمّروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة!.. حبّوا وطنكم كما أحببتكم أسّسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم حبّكم فوق الحدود".

ايميه صياح تغادر لبنان الى دبي

الإعلامية والممثلة اللبنانية إيميه الصياح بدورها قررت مغادرة لبنان نهائيا والإقامة في دبي مع زوجها وتوأمها عقب وقوع انفجار بيروت، وكتبت حينها منشوراً مؤثراً عبر حسابها الرسمي على انستغرام أرفقته بصورة مؤثرة وهي تحضن توأمها داخل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وقالت: "نتمنى لك الشفاء العاجل لبنانا العزيز المجروح…لحين أن نلتقي مرة أخرى، أرجوك أن تكون جيدًا مع والدينا وعائلتنا وأصدقائنا وجميع من يحبونك حقًا".

وسام بريدي في دبي

الإعلامي اللبناني وسام بريدي بدا أنه ايضا اتجه الى الإستقرار في دبي في الفترة الأخيرة بعدما تعاقد على عدد من الأعمال هناك، ولم يعرف اذا ما كان استقراره مؤقتا او نهائيا حيث يزور عائلته في لبنان من وقت لآخر.

فادي الخطيب يعتزل ويغادر لبنان

القائد السابق لمنتخب لبنان لكرة السلة ولاعب نادي الشانفيل ​فادي الخطيب​ فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد ان ابلغ الصحافيين اتخاذه قراره النهائي بإعتزاله اللعبة، وتزامن ذلك مع معلومات لمغادرته لبنان بعد انفجار بيروت والإستقرار في دبي.

واكد الخطيب بأنه عانى كلاعب كثيرا في الفترة الاخيرة بسبب الاوضاع التي يمر بها لبنان.

يذكر ان العديد من مشاهير لبنان يقيمون منذ سنوات في دبي وأبرزهم مدير مجموعة قنواتmbc الاعلامي والعميد علي جابر وعارضة الأزياء والممثلة لاميتا فرنجية وغيرهم العشرات.

مشاهير يتنقلون بإستمرار بين لبنان ودبي

وجهة دبي تعتبر كذلك محطة أساسية لتنقلات العديد من مشاهير لبنان اليها والذين يرتبطون بأعمال هناك الى جانب بأنها تشكل مقصدا سياحيا لهم، ومن بين أشهر هؤلاء الفنانين عاصي الحلاني وابنه الوليد الحلاني، الفنانة نوال الزغبي، الاعلامية انابيلا هلال زوجها طبيب التجميل نادر صعب وغيرهم.