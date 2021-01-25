فيديو ليلى أحمد زاهر تغني لأول مرة مع هشام جمال بمسلسل "في بيتنا روبوت"

"في بيتنا روبوت" المسلسل الكوميدي المصري الجديد الذي بدأ عرض أولى حلقاته مساء أمس، الأحد عبر شاشة cbc، تصدر منصات البحث على الإنترنت وسط إشادة عدد من المتابعين بتفاصيل الحلقة الأولى وأداء الأبطال.

أحداث الحلقة الأولى من "في بيتنا روبوت"

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "في بيتنا روبوت" دارت حول سعى يوسف الذي يقوم بدوره الفنان هشام جمال، وراء تصميم روبوت يشبه الإنسان، ونجح بالفعل في تنفيذ الروبوت "لذيذ"، كما شهدت الأحداث عدة مواقف كوميدية جمعت بين أسرة هشام جمال وليلى أحمد زاهر عند زيارتهم لهما بعد زواجهما، وتصدر اسم المسلسل منصات البحث على الإنترنت بعد عرض أول حلقة

ليلى أحمد زاهر تغني تتر المسلسل

وفوجئ الجمهور مع عرض أولى حلقات المسلسل، بمشاركة الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر في غناء تتر العمل مع بطله هشام جمال، لتكشف عن موهبة جديدة بجانب موهبة التمثيل، وحرصت ليلى على نشر أغنية التتر على حسابها بـ انستجرام، وعلقت قائلة: "تتر مسلسل في بيتنا روبوت.. فكرة وألحان وغناء أشطر وأكتر حد كريتيف في الدنيا وأكتر حد تعب بجد في التتر وفي المسلسل بشكل عام هشام جمال.. يارب التتر يعجبكم".

مواعيد عرض مسلسل "في بيتنا روبوت"

وكشف فريق عمل المسلسل عن مواعيد عرض المسلسل وهي من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc، كما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، كما حرصوا أيضًا على مشاركة الجمهور بصور من الكواليس على حساباتهم على انستجرام.

وتلقى أبطل العمل الإشادات والتهاني من قبل عدد من أصدقائهم من بينهم الفنانة هنادي مهنا وبسنت صيام والإعلامي رامي رضوان وغيرهم.

"في بيتنا روبوت" من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز وشيرين، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر وغيرهم، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي تدور أحداثه حول شاب يُدعى يوسف يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.