روان بن حسين تتغيب عن جلسة محاكمة ضربها لزوجها السابق والعقاب جاء سريعًا !

روان بن حسين الفاشينيستا الكويتية باتت محل اهتمام متابعيها، بعد أن تصدرت قصة خلافها مع زوجها السابق، الصورة مجددًا بسبب بعض التقارير التي نشرت عنها في الصحف الأجنبية عن تفاصيل اعتدائها بالضرب عليه خلال تواجدهما في بريطانيا.

تفاصيل اتهام روان بن حسين بضرب زوجها السابق

صحيفة Daily Mail ذكرت في تقريرها أن يوسف المقريف رجل الأعمال الليبي والزوج السابق لروان بن حسين، قد أقام دعوى قضائية ضدها واتهمها بمطاردته وإلحاق الضرر به في شهر يونيو من العام الماضي 2020، وأكد أنها اعتدت بالضرب عليه وتسببت في تمزيق قميصه الباهظ الثمن، ومن المقرر أن تحاكم الفترة المقبلة عن تلك الاتهامات.

روان بن حسين تتغيب عن أولى جلسات محاكمتها

وبحسب التقرير، فإن روان بن حسين لم تتمكن من الحضور أولى جلسات المحاكمة التي عقدت خلال شهر يناير الجاري بسبب إصابتها بفيروس كورونا لذلك قررت المحكمة إعفائها من الحضور، وألزمت المحكمة أيضًا روان بعدم التواصل مع بزوجها السابق بأي طريقة أو الذهاب إليه طوال فترة المحاكمة، من جانبها نفت والدة روان كل ما يقال عنها حول اعتدائها بالضرب على والد طفلتها.

فيما أكدت المحامية الخاصة بها أنها بسبب ظروف فيروس كورونا فقد يكون هناك صعوبة في إدخالها إلى البلاد للمحاكم، بينما أكد محامي يوسف المقريف أنه ليس هناك ما يمنع روان من القوم لبريطانيا طالما تقوم بعزل نفسها لمدة عشرة أيام، وتم تحديد جلسة محاكمتها ومن المقرر أن تكون في 25 مايو المقبل

انفصال روان بن حسين عن زوجها

وكانت روان قد أعلنت انفصالها عن زوجها في شهر يوليو بسبب خيانته لها وعلاقاته العاطفية مع العديد من النساء، وقالت وقتها إنها لم تكن تملك شجاعة الإنفصال عن زوجها من قبل، بسبب حبها الكبير له إلا أن حسمت أخيراً قرارها بعدما عاشت في ضغط نفسي طوال الفترة الماضية.

كما كشفت أنها اضطرت لبيع مجوهراتها لتأمين مصروفات ابنتها بسبب عدم إنفاق والدها عليها، لكنها أوضحت بأنها لم تراها منذ شهر تقريبًا وأنها تحاول إخراج جواز سفر لطفلتها التي تحمل الجنسية الليبية من أجل إعادتها لأحضانها وإحضارها لتعيش معها، كذلك صدمت روان الجمهور بأن كشفت أنها تعرضت للاعتداء من قبل زوجها قبل ارتباطهما.

من جانبه قرر زوج روان السابق، يوسف المقريف، الرد حينها بشكل غير مباشر على روان، من خلال فيديوهات وتدوينات ينشرها عبر حسابه على انستجرام، ففي أحد المرات نشر مقطع فيديو ظهر فيه مستلقيًا على ظهره، ويستمع إلى أغنية "كدابين" للفنانة شيرين عبد الوهاب، كما شارك صورة عبر خاصية القصص القصيرة، تضم جملة منسوبة لشخص أخر، لكن اعتبرها الجمهور بمثابة إهانة لروان، واتهام لها بالظلم، فكتب: "اوعوا تسمعوا قصة من طرف واحد لعل المتظاهر بالملائكية يكون هو الشيطان الرجيم".