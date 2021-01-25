هيثم سعيد يطرح كليب ”بصوت مصرى” إهداء لمصر وشعبها

طرح المطرب هيثم سعيد أحدث كليباته والتي تحمل إسم "بصوت مصري" إهداء لمصر وشعبها، حيث تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في نيل القناطر، وهى من كلمات محمد حسن معوض وألحان عمرو صفاء وتوزيع عمر إسماعيل مكس وماستر عمار خاطر ومن إخراج بتول عرفة وإنتاج لايف ستايلز، واستغرق هيثم سعيد 18 ساعة في تصويرها. المطرب هيثم سعيد وتقول كلمات الأغنية : يا حضن الليل يا نخلة وطرحة جنب النيل يا طلعة صبح ويا الشمس يا طيبة قلب صافي جميل غنى المواويل بصوت مصري صعيدي اصيل يا مصر انت يا ست الحسن فكل الكون ما ليكي مثيل بحبك حب مش عادي يا مصر يا ام حضن يضم تاريخ هحكي لولادي ده حضنك هو حضن الأم يا سهرة ليل وانا بغني على نيلك يا ست الكل ولاد بلدك مافيش منهم تحياتي ومساء الفل يا راحة البال يا بلدي يلي فيك اتقال كلام في اغاني يا حببتي يا سمرا يا ام طرحة وشال يا احلى مكان بحس براحة فيه وآمان ما بنفرأش فيكي ما بين جرس كنيسة ولا آدان

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