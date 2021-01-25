ابنة الراحلة ماجدة زكي تخرج عن صمتها وتهاجم صفاء أبو السعود وإسعاد يونس

القاهرة - محمد ابراهيم - خرجت غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة زكي، عن صمتها، وذلك في الذكرى الأولى لوفاة والدتها 16 يناير.

وقالت "نافع" أثناء استضافتها في برنامج "the insider"، متحدثة عن ذكرى وفاة والدتها: "ماجدة كانت في الحقيقة طفلة، طفلة كبيرة، ولا تعترف بالسن عشان روحها كانت صغيرة فعلا،مدام إسعاد بعتتلي رسالة واتس تعزي في ماجدة عشرة 20 سنة وبينهم وبين بعض شغل، ومدام صفاء أبو السعود كذلك، أنا هلطش في الكل بس مش قادرة مقولش".