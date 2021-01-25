فيلم wonder woman يحقق إيرادات خرافية على مستوى العالم

وبلغت إيرادات الفليم في الولايات المتحدة الأمريكية 37 مليون و700 الف دولار أمريكي دولار أمريكي وحقق 110 مليون و300 الف دولار دولار أمريكي في باقي أنحاء العالم.

وذكرت جادوت الممثلة الإسرائيلية اليت شاركت في الفيلم، خلال لقاء سابق لها قائله إنها لا تقوم بمسح التاريخ المصري من خلال تمثيل كليوباترا في الفيلم القادم، حيث أن الملكة من نسل بطليموس الأول سوتر، وهو جنرال يوناني مقدوني.

وتابعت: "إذا كنت تريد أن تكون صادقًا مع الحقائق، فإن كليوباترا كانت مقدونية، وكنا نبحث عن ممثلة مقدونية تناسب كليوباترا، فلم نجد؛ لذا كنت متحمسًا جدًا لأداء دور هذه الملكة".

