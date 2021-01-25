نور التوت وعلي قدورة يفاجأ الجمهور بمهرجان "شارع الدنيا"

وحقق الكليب نسب مشاهدة عالية وصلت 88,338 مشاهدة بعد ساعات مم طرحه ، المهرجان غناء نور التوت وعلي قدورة وتوزيع فيلو وكلمات حودة ناصر.

وتضمن المهرجان كلمات منها :" شايف في عيني غل وسواد كله بيرازيني خلو قلبي مات رزقي ده في رجليا لي دا بتحربوني .. لا دي تجيبوا اجلكوا ده تعوزوني.. تمام يا صحاب قفلت اي كتاب.. اخركم ده في التراب واكيد هلف بحور.