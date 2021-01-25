جوبيز لوبيز تتعرض لصدمة كبيرة بسب كليب "in the morning"



ويعد هذا العدد قليل جدا بالنسبة لمشاهدات كليبات النجمة جوبيز لوبيز.

والجدير بالذكر أن "لوبيز" تحدثت سابقا عن حفل زواجها من لاعب البيس بول اليكس رودريجرز والذي كان من المقرر إقامته في هذه الفترة إلا أنه تم تأجيله بسبب فيروس كورونا المستجد، وتنتظر "لوبيز" ما تسير عليه الظروف من أجل إجرائات كورونا.