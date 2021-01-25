جوبيز لوبيز تتعرض لصدمة كبيرة بسب كليب "in the morning"

القاهرة - محمد ابراهيم - صدمة كبيرة تعرضت لها النجمة جوبيز لوبيز وذلك عقب تحقيق كليبها الجديد "in the morning"، 2 مليون ونصف مشاهدة وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
ويعد هذا العدد قليل جدا بالنسبة لمشاهدات كليبات النجمة جوبيز لوبيز.
يذكر أن النجمة جوبيز لوبيز شاركت في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك بجانب ليدي جاجا وكاتي بيري.
والجدير بالذكر أن "لوبيز" تحدثت سابقا عن حفل زواجها من لاعب البيس بول اليكس رودريجرز والذي كان من المقرر إقامته في هذه الفترة إلا أنه تم تأجيله بسبب فيروس كورونا المستجد، وتنتظر "لوبيز" ما تسير عليه الظروف من أجل إجرائات كورونا.