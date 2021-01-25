هكذا هنأ هشام ماجد صلاح عبدالله بمناسبة عيد ميلاده

ونشر هشام ماجد صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب : الناس كلها يتعملها استوري تتشال تاني يوم وأنت يتعملك بوست لوحدك ميتشلش أبداً.. كل سنة وأنت طيب يا أجدع من قابلت في الشغلانة دي .. بحبك يا صاصا.

والجدير بالذكر أن الفنان الكبير صلاح عبد الله، يشارك في مسلسل "جمال الحريم"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي، وبطولة: نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير.

ويذاع مسلسل "جمال الحريم"، على قناة DMC في الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما في الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحًا، والرابعة الا ربع عصرًا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 في الساعة 9 مساء والخامسة صباحًا والثالثة والربع عصرًا.

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان هشام ماجد على تهنئة صديقه الفنان القدير صلاح عبدالله بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الخامس والعشرين من يناير.